Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu își face parțial mea culpa pentru ca a fost surpins la o masa dintr-un restaurant încalcând prevederile anti-Covid și spune ca va plati amenda. În același timp, el îl acuza pe liberalul Ludovic Orban, protagonistului unui episod relativ similar,…

- "Orban și ai sai folosesc Poliția Romana in scopuri politice. Este o rușine! Asta arata cat de disperați sunt și cat de jos au ajuns! Nu am vazut nicio conferința de presa a Poliției atunci cand Orban și miniștrii sai beau și chefuiau la guvern in timp ce romanii erau inchiși in case. Nici…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu s-a ales cu o amenda, fiind acuzat ca a incalcat regulile impuse pe perioada pandemiei la un restaurant. Ciolacu a fost fotografiat stand la masa, in restaurantul unei pensiuni din Buzau, in prezența a 10 persoane, deși numarul maxim de persoane admis este de 6. Niciunul dintre…

- Președintele PSD și șef al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, purtatorul de cuvant al formațiunii, senatorul Lucian Romașcanu, și fostul premier Mihai Tudose au fost amendați, alaturi de mai multe persoane, dupa ce au fost surprinși luand masa, aseara, la un restaurant din stațiunea Sarata-Monteoru,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu și Mihai Tudose, surprinși la o masa intr-un restaurant din județul Buzau , alaturi de alte persoane, au fost amendați pentru incalcarea prevederilor privind distanțarea sociala. In total au fost sancționate 11 contravenții, amenzile ridicandu-se la 21.000 de lei. Anunțul…

- Fotografiile difuzate de Realitatea Plus vin la o saptamana de la prelungirea starii de alerta și intrarea in vigoare a regulilor anticoronavirus. Nave romanești ale Poliției de Frontiera, acuzate de practici ABUZIVE impotriva imigranților „Schimbarea la fața” la care a recurs in ultima saptamana…

- Marcel Ciolacu a fost surprins sambata seara stand la masa, alaturi de alte zece persoane, la restaurantul pensiunii „Tara Luanei" din Sarata Monteoru, judetul Buzau, a relatat Realitatea Plus, care a precizat ca in total la masa erau 11 persoane, fara sa fie respectata nicio regula de distantare…

- Fotografiile difuzate de Realitatea Plus vin la o saptamana de la prelungirea starii de alerta și intrarea in vigoare a regulilor anticoronavirus. Nave romanești ale Poliției de Frontiera, acuzate de practici ABUZIVE impotriva imigranților „Schimbarea la fața” la care a recurs in ultima saptamana…