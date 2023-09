Ciolacu și scrisul Premierul Marcel Ciolacu a pocit cuvantul ”scriem” atunci cand le-a raspuns jurnaliștilor care il intrebau despre pachetul fiscal bugetar. Intrebat despre stadiul in care se afla pachetul fiscal, Ciolacu a spus ca continuam sa scrim (….), in „doua-trei zile” va fi finalizat, iar pana la sfarșitul acestei luni Guvernul iși va asuma raspunderea in Parlament: […] The post Ciolacu și scrisul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, marți, ca Guvernul lucreaza in continuare la pachetul fiscal-bugetar iar in cateva zile va fi pus in transparența. El a spus, de asemenea, ca pana la sfarșitul lunii septembrie „terminam tot circuitul” de adoptare a acestor masuri, inclusiv asumarea raspunderii in…

- Partidul National Liberal a votat in sedinta de luni mai multe conditii privind pachetul de masuri cu care Guvernul Ciolacu va veni in Parlament pentru angajarea raspunderii, liberalii sustinand sub orice forma pastrarea cotei unice de impozitare, cota de 8% a impozitului pe dividende si pragul de 500.000…

- Premierul Marcel Ciolacu iși va asuma raspunderea in Parlament pentru pachetul de reforma in fiscalitate și administrația publica. Sub presiunea deficitului bugetar uriaș, Ciolacu se duce intai la Bruxelles, cu trei miniștri, pentru ca masurile gandite sa corespunda cerințelor PNRR. Ciolacu ii acuza…

- Premierul Marcel Ciolacu se intalnește azi, la Guvern, cu mai multi ministri si sefi de institutii, in cazul scandalului declanșat de dezvaluirile de la „azilele groazei”. Conform Executivului, premierul Marcel Ciolacu are programata duminica, la ora 14.00, o intalnire de lucru cu Marius Budai, ministrul…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis, luni, ca nu a existat si nu va exista nicio discutie la nivelul coalitiei de guvernare cu privire la eliminarea facilitatilor din domeniul IT. „Nu a existat nicio discutie si nu va exista de scoatere a facilitatilor de la IT. Este o minciuna si o dezinformare faptul…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, luni, ca a solicitat o analiza și un raport de la Casa Naționala de Asigurari de Sanatate dupa ce s-au inregistrat deja peste 8 milioane de zile de concedii medicale. „Exista, și am aflat și eu, in ședința de Guvern, și aveam anumite semnale pana acum și aștept un…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, ca in sedinta de Guvern va fi onorata promisiunea facuta sistemului sanitar, prin cresteri de venit pentru toate categoriile de angajati din Sanatate si Asistenta Sociala, la salariul de baza maxim prevazut in lege. ”Onoram promisiunea facuta sistemului sanitar.…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, despre scaderea preturilor la alimentele de baza ca el isi doreste un acord pana la sfarsitul anului, pe modelul din Franta. ”Inca lucram la sistem, important este ca, incet, incet ajungem la un acord. Indiferent ce sistem vom gasi cu retail-lerii, cu distribuitorii,…