Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a postat pe Facebook o fotografie in care se afla alaturi de prim-vicepresedintele partidului, Sorin Grindeanu, la Vama Veche, transmitand un mesaj premierului Florin Citu, care a afirmat ca va ajunge si el la Vama

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a postat pe Facebook o fotografie in care se afla alaturi de prim-vicepresedintele partidului Sorin Grindeanu la Vama Veche, transmitand un mesaj premierului Florin Citu, care a afirmat ca va ajunge si el la Vama Veche in acest sezon.

- Mai mulți lideri PSD, in frunte cu Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Vasile Dincu, dar și cu primarul din Limanu (comuna de care aparține Vama Veche) au descins sambata seara in stațiunea Vama Veche. Liderii PSD ajung astfel in Vama Veche inaintea premierului Florin Cițu, cel care iși anunțat…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu scrie, intr-un mesaj publicat pe Facebook, despre problemele pe care le-a avut premierul Florin Cițu in Statele Unite. Președintele PSD se intreaba cum vor mai sta la aceeași masa premierul și partenerii din USR PLUS.

- Florin Cițu le cere romanilor sa sprijine turismul autohton și sa iși faca vacanțele in țara, nu in strainatate. Asta, in condițiile in care un sejur la Mamaia este mai scump decat unul la Monte Carlo. Premierul a anunțat ca iși va lua cateva zile de concediu și va merge in stațiunea lui preferata,…

- Florin Cițu a avut un mesaj dur pentru Ludovic Orban, dupa atacurile repetate din ultimele zile: "Mai e ceva, eu vreau sa le aratam romanilor ca noi nu suntem PSD, noi nu ne atacam propriul guvern, nu ne atacam propriul premier. Vreau de azi, de la Gorj, sa inceapa acest mesaj in PNL, noi…

- Marcel Ciolacu a criticat modul in care premierul Florin Cițu a ales sa vorbeasca despre Parlament, unde PNL, USR-PLUS și UDMR dețin majoritatea absoluta. Cițu a spus ca Parlamentul blocheaza reformele și ca nu voteaza actele normative pe care le stabilește el in Guvern. Premierul a spus ca va conduce…

- Marcel Ciolacu i-a transmis un mesaj premierului Florin Cițu, dupa ce șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat ca Italia a primit unda verde pentru cele 191,5 miliarde de euro din fondul UE de redresare post-pandemie.