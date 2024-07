Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca miercuri, 31 iulie, va fi dat in circulatie Lotul 1 din A0 Sud, un tronson de 10 kilometri, potrivit News.ro. In total, din cei 100 de kilometri de autostrada care ar trebui sa inconjoare Capitala, 50 de kilometri sunt realizati, a afirmat ministrul.„Miercuri…

- Acum, ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, cu atitudinea sfidatoare caracteristica, ne anunța ca Valea Oltului va fi inchisa timp de o luna. Astfel, singura cale de legatura catre vestul țarii e inchisa de Sorin Grindeanu in plina vara, lucru care va afecta numeroși romani care sunt in concediu…

- Trei porci au fost filmați pascand iarba din fața Aeroportului International Traian Vuia din Timisoara, a relatat marți, 2 iulie, site-ul Opinia Timișoarei, care nu a precizat insa cand au fost surprinse secvențele video.Persoana care a filmat se deplasa cu mașina pe ploaie și in momentul in care a…

- Premierul Marcel Ciolacu – președintele PSD – se va afla astazi la Cluj, intr-o vizita la obiective de infrastructura importante. El va participa la inaugurarea extinderii terminalului de plecari al Aeroportului Internațional „Avram Iancu”, impreuna cu ministrul Transporturilor, social-democratul…

- Joi va fi aprobata in ședința de guvern hotararea pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la drumul expres Braila Focșani, anunța ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu: „Este un drum absolut necesar care va face descarcarea de pe toata Moldova pe podul de la Braila și va merge la Constanța.”

- Șeful Guvernului Romaniei, Marcel Ciolacu, și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, se intalnesc, in ziua de 15 mai 2024, cu Sultan Ahmed bin Sulayem, președinte și director executiv al companiei DP World. DP World are sediul central in Dubai (Emiratele Arabe Unite). Intalnirea dintre președintele…