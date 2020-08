Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, taxeaza negocierile purtate intre PNL și USR-PLUS in sediul Guvernului. Ciolacu arata ca in loc sa lupte cu pandemia, Orban a transformat sediul Guvernului in ”carciuma și sediu de partid”. ”Așa lupta Orban cu pandemia la Guvern! Imparțind candidaturi in…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, afirma ca alianța dintre Victor Ponta și Robert Negoița este „o alianța a raului". Firea dezvaluie ca in 2015 Robert Negoița il denigra pe Ponta și le cerea liderilor PSD sa il susțina pe Liviu Dragnea pentru președinția partidului. „Nu ma așteptam,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca liberalii au fost dispuși la negocieri cu cei de la USR-PLUS, dar arata ca exista o limita a ceea ce poate fi negociat politic. Orban arata ca gesturi precum cel facut de catre Dan Barna, care dupa ce a ieșit de la negocieri a atacat Guvernul, nu fac decat…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca premierul Ludovic Orban vrea sa acopere ”tunurile” date de liberali in timpul pandemiei și de aceea vor crește CASS-ul.Citește și: Negocierile PSD - Pro Romania stagneaza. Gabriela Firea: Nu vreau ca PSD sa faca sacrificii pentru mine…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat joi ca nu întelege motivele pentru care Guvernul a decis ca teatrele sa ramâna închise, motivând ca nu sunt mai periculoase decât bisericile.„Nu vom întelege absolut niciodata, pentru ca nu exista…

- "Tot ce tine de sanatatea romanilor o sa votam. In rest, exclus, achizitii directe si alte astfel de aberatii. Propunerea colegilor a fost pentru 15 zile de prelungire a starii de alerta. Asta este ce am hotarat noi, acum sa vedem daca se va coagula o majoritate parlamentara in jurul acestei propuneri.",…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, referindu-se la hotararea privind prelungirea starii de alerta, ca parlamentarii social-democrati vor vota tot ce tine de sanatatea romanilor.Citește și: Ludovic Orban recunoaste planul pentru Capitala: Se negociaza o mare alianta…