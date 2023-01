Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, liderul PSD, a fost huiduit in timpul discursului din Piata Unirii de persoane care luau parte la celebrarea Unirii Principatelor Romane. „Eu chiar va iubesc”, a spus Marcel Ciolacu atunci cand au inceput sa se auda fluieraturi si huiduieli din multimea…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma, in mesajul transmis de Ziua Unirii Principatelor Romane, ca responsabilitatea clasei politice si a institutiilor statului este sa onoreze ”actul energic al intregii natiuni romane”, asa cum Mihail Kogalniceanu descria Unirea Principatelor. Mai mult, spune Nicolae Ciuca…

- Radacinile Romaniei europene se regasesc in Unirea Principatelor Romane, act vizionar realizat prin unitatea de vointa in jurul valorilor si obiectivelor comune, a declarat premierul Nicolae Ciuca .Acesta a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. „Unirea Moldovei cu Tara Romaneasca…

- STIRI DIN JUDETE – 24 IANUARIE 2023 – 164 de ani de la Unirea Principatelor Romane – manifestari organizate la Iasi; participa premierul Nicolae Ciuca si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu (11,00 – Piata Unirii) (alocutiunea premierului va fi transmisa live pe conturile de Facebook si…

- Vrancenii sunt invitați sa participe astazi la manifestarile dedicate implinirii a 164 de ani de la Unirea Principatelor Romane. La manifestarile care vor avea loc in Piața Unirii din Focșani, cu incepere de la ora 16.00, vor fi prezenți premierul Nicolae Ciuca, alaturi de presedintele Camerei Deputatilor,…

- Liderul PNL, premierul Nicolae Ciuca, afirma, intr-o postare pe Facebook, ca investitiile au devenit o componenta mai importanta decat consumul, in alcatuirea bugetului de stat si in cresterea economiei, subliniind ca in trimestrul al treilea al anului trecut, investitiile au contribuit cu 3,8% in cresterea…

- Primaria va aloca 135.000 lei pentru organizarea evenimentelor dedicate implinirii a 164 ani de la Unirea Principatelor Romane. O decizie in acest sens este asteptata poimaine, cu ocazia ultimei sedinte ordinare a Consiliului Local (CL) din acest an. Manifestarile programate sunt cele deja devenite…

- Virgil Popescu a fost intrebat, la emisiunea Insider Politic, daca va mai ramane ministru si in Guvernul condus de Marcel Ciolacu. “Acum pot sa existe discutii pe aceasta tema. Pana la rotativa avem o iarna de trecut. Va fi o iarna complicata, nu o iarna friguroasa. Nu cred ca va fi o iarna grea din…