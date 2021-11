Ciolacu și Cîțu dau de înțeles că PSD a bătut palma cu PNL Marcel Ciolacu și Florin Cițu au participat impreuna la un eveniment, au aratat o atitudine foarte prietenoasa și au dat de ințeles ca PSD și PNL, partidele pe care cei doi le conduc, au ajuns la o ințelegere. “Știm ca am greșit. Voi mai mult, ca ați fost la putere”, a declarat, zambind, Ciolacu, la un eveniment al oamenilor de afaceri, la care a participat și președintele Partidului Național Liberal (PNL), Florin Cițu. “Eu și Cițu vom fi sub asediul unor oameni care au alte prioritați. In acest moment, de rascruce al Romaniei, nu avem alta soluție politica. Daca vom continua razboiul, la anul,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

