Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca la sedinta informala de marti cu presedintii organizatiilor de partid va fi discutat cazul Sorinei Pintea si va fi luata o decizie privind abordarea partidului in astfel de situatii. Intrebat luni despre propunerea presedintelui…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca la sedinta informala de marti cu presedintii organizatiilor de partid va fi discutat cazul Sorinei Pintea si va fi luata o decizie privind abordarea partidului in astfel de situatii.

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus, luni, referitor la propunerea venita din partea președintelui PSD Maramureș, Gabriel Zetea, care vrea suspendarea din partid a Sorinei Pintea, ca va avea loc o discuție informala, pentru a se decide „abordarea in astfel de situații”.

- PSD se reuneste, marti, in sedinta pentru a discuta despre cazul Sorinei Pintea, fostul ministru al Sanatatii, prinsa in flagrant in timp ce primea mita. "Nu e un lucru de ascuns ca voi avea o ședinta informala cu toți președinții de organizații județene. Vom discuta tot contextul privind situația Sorinei…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a spus, luni, referitor la propunerea venita din partea președintelui PSD Maramureș, Gabriel Zetea, care vrea suspendarea din partid a Sorinei Pintea, ca va avea loc o ...

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, a declarat sambata ca Statutul Partidului Social Democrat va fi modificat prin includerea in CExN a primarilor municipiilor resedinta de judet si a presedintilor consiliilor judetene, scrie Agerpres. „Felicitam conducerea PSD pentru propunerea de modificare…

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, a declarat sambata ca Statutul Partidului Social Democrat va fi modificat prin includerea in CExN a primarilor municipiilor resedinta de judet si a presedintilor consiliilor judetene, scrie Agerpres. "Felicitam conducerea PSD pentru propunerea de modificare…

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, a declarat sambata ca Statutul Partidului Social Democrat va fi modificat prin includerea in CExN a primarilor municipiilor resedinta de judet si a presedintilor consiliilor judetene. "Felicitam conducerea PSD pentru propunerea de modificare a…