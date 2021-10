Ciolacu: „Se va crea o majoritate pentru anticipate, nu pentru un guvern stabil”

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a ales sa participe la consultarile de la Palatul Cotroceni, pe care le-a inițiat președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Ciolacu a precizat intr-o conferința de presa ca Iohannis le-a transmis ca alegerile anticipate nu prea ar putea sa aiba loc in viitorul apropiat.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca i-a transmis președintelui Klaus Iohannis faptul ca social-democrații nu vor susține un guvern minoritar, iar daca nu se va identifica o majoritate solida, atunci se va ajunge la alegeri anticipate. ”Președintele Klaus Iohannis este autorul moral…

- Fostul presedinte al PNL Ludovic Orban considera ca presedintele Klaus Iohannis ar incalca Constitutia, daca l-ar desemna premier tot pe Florin Citu, si ca “e o ineptie politica” sa fie propus Citu, in conditiile in care astfel nu exista nicio sansa de a forma o majoritate parlamentara. Ludovic Orban…

- Marcel Ciolacu a precizat, referitor la posibilitatea formarii unui guvern minoritar care sa aiba sustinerea PSD în Parlament, ca acest lucru ar fi „o tâmpenie pentru România”. Liderul social-democratilor a adaugat ca nu vede cum, în prezent, poate PSD sa creeze o…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, se arata increzator dupa declarațiile facute de președintele Romaniei, Klaus Iohannis. El susține ca Iohannis e cel mai in masura sa scape Romania de actuala criza.PSD vrea alegeri anticipate, iar pana atunci un Guvern de tehnocrați. In acest sens liderul PSD ii…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti seara, ca suspendarea presedintelui Klaus Iohannis nu reprezinta o prioritate pentru Romania, mai ales in conditiile unei majoritati precare in Parlament. Ciolacu a afirmat ca suspendarea presedintelui, adusa in discutie de liderul AUR George Simion,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri seara ca suspendarea președintelui Klaus Iohannis nu este o urgența, dar daca USR PLUS va susține aceasta decizie, cat și organizarea de alegeri anticipate, atunci va merge personal la sediul USR-PLUS pentru a semna un protocol, potrivit news.ro.…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, ii acuza pe liberali de declanșarea unei crize politice care se suprapune peste criza sanitara și criza economica. El spune ca Guvernul Cițu va pica și ca va fi nevoie de alegeri anticipate pentru a constitui o noua majoritate politica in Parlament. Liderul social-democrat…