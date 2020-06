Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca numarul crescut de cazuri de imbolnavire cu coronavirus prezentat de autoritati in ultimele zile face parte din ”manipularea”pregatita de catre Guvern, intrucat PSD nu a anuntat transant daca va vota sau nu starea de alerta. Intr-un interviu pe Romania…

- Premierul a anunțat ca va cere prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, nu 15 asa cum a solicitat PSD, declarandu-se increzator ca va exista in Parlament o majoritate care sa inteleaga aceasta decizie, informeaza news.ro. ”Vom cere stare de alerta pentru 30 de zile”, a anuntat Orban, sambata, intr-o…

- Victor Ponta, presedintele Pro Romania, afirma ca discursul PNL si al lui Iohannis despre starea de alerta se bate cap in cap cu discursul PNL despre alegeri in luna septembrie. Ponta sustine ca prelungirea starii de alerta ar fi parte dintr-un plan pentru blocarea votului pensionarilor la alegerile…

- Ion Cristoiu semnaleaza o situatie unica dupa ce Parlamentul si Guvernul au reglementat separat starea de alerta, unul prin lege, celalalt prin OUG, ceea ce ar putea duce la declararea unei noi stari de alerta, incepand de luni, cand cele doua acte normative vor fi simultan in vigoare, potrivit Mediafax.Ion…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, in debutul sedintei de guvern de luni, inaintarea catre Parlament a unui proiect de lege care sa reglementeze masurile privind starea de alerta ce va intra in vigoare din 15 mai pentru a inlocui stare de urgenta ce nu a mai fost prelungita de catre presedintele Iohannis.

- Avocatul Poporului sesizeaza Curtea Constituționala, fiind de parere ca se incalca principiul separației puterilor in contextul starii de alerta. „Starea de alerta” nu este definita clar, iar restrangerea temporara a unor drepturi poate capata caracterul unei ingradiri permanente, potrivit Mediafax.

- „Nu sunt in stare sa rezolve problemele in județele roșii, dar vin și spun ca au soluții la nivel național. In majoritatea județelor conduse de baronii roșii ai PSD, consiliile județene sau primariile municipii reședința de județ nu au alocat fonduri destinate achiziționarii de aparate de testare PCR.…

- Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, ii acuza pe presedintii de CJ ai PSD ca nu vor sa aloce bani pentru cumpararea de PCR-uri de testare, situatia fiind valabila pentru mai multe judete.