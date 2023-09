Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la Conferinta judeteana PSD Hunedoara, ca are un prieten foarte bun care in fiecare dimineata ii scrie „Jos Guvernul” si acest lucru il face sa se simta foarte bine, pentru ca este un slogan mobilizator.„O sa incep cu un slogan mobilizator 'Jos Guvernul'.…

- "Slovacia este normala la cap, Ungaria este normala la cap, Polonia este normala la cap si au interzis unilateral importul de cereale din Ucraina. Cinste lor! Slugile noastre de la Bucuresti au ales sa stea iarasi in genunchi si sa asculte idiocratia de la Bruxelles si sa execute, nepunandu-si in vreun…

- Ministrul de Finanțe a recunoscut ca, de la Bruxelles, i s-a cerut o impozitare cu 20% a pensiilor speciale. Marcel Boloș, a recunoscut ca exista o astfel de presiune asupra guvernului de la București. Ministrul de Finanțe a vorbit despre stadiul negocierilor cu instituțiilor UE pe masurile fiscal-bugetare…

- „Salut prezenta astazi (vineri - n.r.), la Bucuresti, a prim-ministrului Ucrainei, domnul Denys Shmyhal. Ma bucur sa ne vedem la scurt timp dupa convorbirea telefonica pe care am avut-o la 27 iunie imediat dupa preluarea mandatului de Prim-ministru al Romaniei. Asa cum am transmis si atunci, i-am spus…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca Gabriela Firea este suspendata de la șefia organizației PSD București „pana se lamuresc lucrurile”. Liderul PSD a evitat sa spuna daca mai susține candidatura acesteia la Primaria Capitalei, precizand ca „in acest moment nu avem alegeri”. Marcel…