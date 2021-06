Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a trimis o scrisoare presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si vicepresedintelui executiv al CE, Frans Timmermans, in care le cere acestora sa solicite Coalitiei de guvernare din Romania sa opreasca „practicile nedemocratice curente”. Social-democratul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis o scrisoare sefilor Comisiei Europene, Ursula von der Leyen si Frans Timmermans, in care solicita ca Executivul UE sa ceara partidelor din Guvernul Romaniei sa "opreasca practicile nedemocratice curente". Liderul social-democrat mentioneaza, in scrisoarea…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a trimis o scrisoare catre președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și vicepreședintele Comisiei, Frans Timmermans, in care susține ca in Romania democrația și respectul pentru statul de drept sunt “serios in pericol” și cere ajutorul in gestionarea abuzurilor…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a trimis o scrisoare catre președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și vicepreședintele Comisiei, Frans Timmermans, in care spune ca in Romania “democrația și respectul pentru statul de drept sunt serios in pericol” iar partidele de la guvernare „sunt obsedate…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu este de parere ca Planul National de Redresare si Rezilienta este departe de a fi gata si a anuntat ca a discutat cu vicepresedintele executiv al Comisiei Europene, Frans Timmermans, despre problemele legate de PNRR si a prezentat propunerile pe care le are PSD in aceasta…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit cu Frans Timmermans, vicepreședintele Comisiei Europene, despre PNRR. Ciolacu acuza partidele de guvernare din Romania ca nu au convins oficialii europeni de faptul ca sunt in stare sa puna in practica proiectul propus. Citește și: Lovitura pentru…

- Premierul Florin Citu anunta ca a avut luni seara la Bruxelles "o intalnire foarte constructiva" pe tema negocierilor privind PNRR pentru Romania cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, precizand ca negocierile vor continua si miercuri cu alti oficiali ai acestui for. "Am avut o intalnire…

- Afrontul aplicat marti la Ankara presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care s-a vazut nevoita sa stea pe o canapea, in plan secund fata de presedintele Consiliului European Charles Michel si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, a provocat un scandal imens la Bruxelles. Aspru criticat,…