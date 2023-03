Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, s-a declarat convins, miercuri, ca va exista o rotatie a premierilor, care va fi „foarte rapida și foarte lina”, iar viitorul Guvern va functiona mai bine decat actualul.

- "Categoric, va exista aceasta rotatie, este o premiera in politica. Este un lucru convenit printr-un protocol politic. Avem un acord stiut de un an si jumatate. Stiam acest lucru si eu, si domnul Ciuca, si domnul Bolos, si domnul Grindeanu, si toata lumea. Este un acord politic si cred ca trebuie si…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri ca este necesar ca si statul roman sa aiba o aeronava oficiala in viitor, care sa deserveasca Administratia Prezidentiala, Guvernul si celelalte institutii. „O chestiune pe care statul roman, din punctul meu de vedere, trebuie sa o rezolve…

- Președintele Klaus Iohannis a plecat in Japonia cu o aeronava de lux, ale carei costuri de operare au fost de peste 500.000 de euro. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a explicat ca el și premierul Nicolae Ciuca, cand au zburat in Japonia, au mers cu un avion de linie.”Am vazut și eu imaginile in presa,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca este de acord cu premierul Nicolae Ciuca referitor la data rotatiei premierilor si ca 25 mai, ziua Inaltarii si Ziua Eroilor, trebuie respectata la adevarata sa valoare. „In acest moment, in interiorul PSD exista o decizie ca eu sa fiu desemnat pentru…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni seara, ca rotativa guvernamentala va avea loc cu siguranța. De asemenea, el a mai spus și ca premierul Nicolae Ciuca va demisiona la "timpul convenit".

- Rotativa care va avea loc intre PNL și PSD la guvernare continua sa nasca subiecte fierbinți. Reimparțirea ministerelor e unul din ele, iar Apararea pare sa fie un subiect fierbinte. PNL ar putea cere Ministerul Apararii pentru Nicolae Ciuca, odata ce acesta nu mai e premier. Liderul PSD Marcel Ciolacu…

- Un sondaj realizat de compania americana AtlasIntel, arata ca daca maine vor avea loc alegeri prezidențiale, Mircea Geoana ar putea primi cele mai multe voturi, devansand-o pe Laura Codruța Kovesi. Sondajul a fost realizat de compania americana, AtlasIntel care a facut masuratori exacte in alegerile…