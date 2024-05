Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a fost intrebat, miercuri, la Euronews daca se gandeste la o impozitare progresiva. ”Noi avem de indeplinit o alta reforma, reforma fiscala. Acolo va fi o discutie ampla unde vom lua hotararile cele mai bune. Sunt adeptul impozitarii progresive, ea este peste tot in lume. In Europa…

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit, miercuri seara, la Euronews, despre impozitarea progresiva și cota unica, atragand atenția ca lucrurile trebuie facute in așa fel incat sa nu se ajunga iar la discuții de creștere a taxelor și impozitelor.

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca in saptamana urmatoare va convoca o intalnire cu partenerii sociali, sindicatele și patronatele, pentru a discuta despre potențialele masuri de reducere a impozitelor pentru angajații cu cele mai mici venituri și pentru cei platiți cu salariul minim pe economie.…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca impozitarea muncii in Romania este una dintre cele mai ridicate din Europa, insa nu va lua masuri „pe picior” pentru reducerea ei. In opinia lui, acest lucru ar putea duce la dublarea numarului de angajați cu salariul minim pe economie. „Este evident ca impozitarea…

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca nu-l intereseaza faptul ca suntem in an electoral, iar reforma bugetara pe care a pornit-o o va duce la capat cu orice risc. Ciolacu a precizat ca este nevoie de o curațenie in aparatul bugetar, dar și de o reașezare a sistemului fiscal. ”Exclus! Nici vorba…

- „Anunțul premierului potrivit caruia este pe aceeași linie cu poziția PNL de a nu crește taxe noi anul acesta a sublinia puterea și importanța prezenței PNL in coaliție și un pas in direcția buna. De asemenea, referitor la taxare, vreau sa subliniez ca PNL, sub conducerea mea, va continua sa militeze…

- Ministerul Finantelor a inceput inca de anul trecut o analiza privind impozitul progresiv, discutia este si una tehnica si una politica, dar decizia introducerii acestuia va fi pur politica, a declarat joi Alin Andries, secretar de stat in Ministerul Finantelor, potrivit Agerpres.