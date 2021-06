Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, susține ca „e posibil” ca marti sa treaca moțiunea de cenzura depusa de social-democrați impotriva Guvernului Cițu, avand nevoie de anumite voturi din actualul arc...

- „Am inteles de la colegii de la AUR ca sunt cu totii prezenti. Au anuntat cei neafiliati ca vor sustine motiunea, vor fi voturi si de la grupul minoritatilor si ne mai trebuie voturi din zona Puterii. E posibil ca marti sa treaca moțiunea de cenzura. Eu am spus ca are 50% sanse sa treaca. E nevoie de…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca parlamentarii PSD, cu exceptia unuia care sufera de o boala incurabila, vor fi prezenti la votul motiunii de cenzura marti, el aratand ca demersul PSD va fi sustinut si de deputati si senatori din afara partidului. „Este posibil ca marti sa treaca aceasta…

- Cu doar cateva zile inainte ca demersul inițiat in Parlament de principala formațiune de Opoziție sa ajunga sa fie supus votului, s-a aflat ca moțiunea de cenzura depusa de PSD ar mai avea nevoie de puțin sub 30 de voturi pentru a trece, iar Guvernul Cițu sa plece de la Palatul Victoria. Mai exact,…

- Liderul PSD a anunțat, luni, 14 iunie, ca a fost redactata moțiunea de cenzura pe care social-democrații vor sa o depuna in Parlament, saptamana viitoare. Titlul ales pentru moțiunea impotriva Guvernului este urmatorul: ”Romania esuata, recordul fantastic al Guvernului Citu!”. ”Am finalizat textul motiunii…

- „PSD am vazut ca lucreaza cu AUR. Era momentul sa isi arate care sunt partenerii. AUR si PSD fac coalitie, in sfarsit, in Parlamentul Romaniei. Deci, PSD arata ca este langa AUR in Parlamentul Romaniei, langa factiunea AUR, desi pana acum au spus ca nu au nimic in comun. Se pare ca au multe in comun.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca textul motiunii de cenzura pe care urmeaza sa o depuna social-democratii in Parlament pe 14 iunie va fi trimis si celor de la AUR pentru a face "adaugiri".„O sa incepem sa lucram la text, o sa trimitem textul si la parlamentarii neafiliati, este si grupul…

- Social-democrații nu slabesc din ochi Guvernul Cițu și par deciși sa arate ca merg inainte cu planul de a-l vedea plecat din funcție. Mai nou, purtatorul de cuvant al principalei formațiuni de Opoziție a dat noi detalii cu privire la intenția PSD-ului de a depune o moțiune de cenzura. ”Moțiunea de cenzura…