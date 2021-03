CIOLACU se apără de atacuri! RĂDOI de la metrou, ofensivă cu mesaje pesediste Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca PSD nu are nicio legatura ci greva ilegala de la metrou, cu toate ca Ion Radoi este membru PSD, fost parlamentar PSD. De altfel, Radoi a si trasnmis vineri mesaje din arsenalul de propaganda al PSD. „Pentru a acoperi haosul provocat de noile restrictii anuntate aseara, pentru a-si acoperi lipsa de solutii, liderii Coalitiei au iesit azi, in haita, sa spuna ca ‘PSD e de vina!’ pentru protestul de la metrou. Document. Cum lupta Romania cu valul trei al pandemiei O minciuna ordinara! Ceea ce se intampla la metrou nu are nicio legatura cu PSD, ci reprezinta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- "Pentru a acoperi haosul provocat de noile restricții anunțate aseara, pentru a-și acoperi lipsa de soluții, liderii Coaliției au ieșit azi, in haita, sa spuna ca ”PSD e de vina!” pentru protestul de la metrou. O minciuna ordinara! Ceea ce se intampla la metrou nu are nicio legatura cu PSD, ci reprezinta…

- Sindicatul lui Ion Radoi a transmis, vineri, un mesaj postului Antena 3 in care sustine ca angajatii de la metrou muncesc in „conditii de mineri”. Sindicalistii neaga ca protestul are legatura cu spatiile comerciale. „V-am putea invita pe tunel sa observati in ce conditii muncim, conditii de mineri”,…

- Furie mare in randul bucurestenilor, vineri dimineata, cand s-au trezit in fata usilor inchise ale statiile de metrou. Sinducalistii condusi de Ion Radoi, fost deputat PSD, au intrat in greva fara avertisment, sustinand ca lupta pentru drepturile lor. Greva a izbucnit a doua zi dupa ce conducerea…

- "O acțiune ilegala da peste cap viața unui intreg orașCand interese mafiote sunt amenințate, o mana de oameni se agita pentru pastrarea unor privilegii și sinecuri. Faptul ca sindicatul USLM blocheaza metroul bucureștean este o palma data intregii Romanii. Nu vorbim doar despre locuitorii Capitalei,…

- Circulatia metrourilor a fost blocata vineri dimineata din cauza unui protest spontan al sindicalistilor. Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, spune ca este o acțiune ilegala și o palma data de protestari intregii Romanii. Sindicaliștii au coborat in tunel, la statia Piata Unirii, pe calea de rulare,…

- ”O actiune ilegala da peste cap viata unui intreg oras. Cand interese mafiote sunt amenintate, o mana de oameni se agita pentru pastrarea unor privilegii si sinecuri. Faptul ca sindicatul USLM blocheaza metroul bucurestean este o palma data intregii Romanii. Nu vorbim doar despre locuitorii Capitalei,…

- Premierul Florin Cițu a reacționat dur cu privire la protestul spontan de la Metrorex din aceasta dimineața. Document. Cum lupta Romania cu valul trei al pandemiei „Un fost deputat PSD (Ion Radoi, șeful sindicaliștilor de la metrou, n.r.), care vede ca ii dispar sinecurile, face un protest ilegal.…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anunțat pe Facebook ca a luat prima masura pentru rezolvarea situației de la Metrorex, anume eliminarea reprezentanților sindicatului de la ședințele Consiliului de Administrație. „Prima masura recomandata de Corpul de Control in dosarul Metrorex a fost indeplinita.…