Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat marți ca Partidul Social Democrat nu va participa la ceea ce a numit ”circul ieftin” al consultarilor de la Cotroceni. ”Gașca pierzatorilor a creat o majoritate de conjuctura”, a susținut Ciolacu, spunând ca s-a constituit…

- Decizie de ultima ora. Liderul PSD Marcel Ciolacu i-a anunțat pe social -democrați ca nu vor merge la consultarile convocate de Klaus Iohannis pentru desemnarea unui premier, anunța Antena 3. De menționat este faptul ca presedintele Klaus Iohannis a convocat pentru marti partidele si formatiunile parlamentare…

- Presedintele Klaus Iohannis a invitat presedintii partidelor si formatiunilor politice reprezentate in Parlament pentru consultari in vederea desemnarii candidatului la functia de prim-ministru, potrivit Agerpres. „In temeiul prevederilor art. 80 alin. (2) si ale art. 103 din Constitutia Romaniei,…

- Președintele Klaus Iohannis a invitat marți, 22 decembrie, la Palatul Cotroceni, președinții partidelor și formațiunilor politice reprezentate in Parlamentul Romaniei pentru consultari in vederea desemnarii candidatului pentru funcția de premier.Consultarile vor avea loc dupa urmatorul program:Ora 15:00…

- Zi de consultari intre Klaus Iohannis și partidele parlamentare, pentru desemnarea viitorului premier Presedintele Klaus Iohannis va discuta luni, la Palatul Cotroceni, cu reprezentantii partidelor si formatiunilor politice reprezentate in viitorul Parlament, in vederea desemnarii candidatului pentru…

- In temeiul prevederilor art. 80 alin. (2) și ale art. 103 din Constituția Romaniei, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a invitat la Palatul Cotroceni președinții partidelor și formațiunilor politice reprezentate in Parlamentul Romaniei, pentru consultari in vederea desemnarii candidatului pentru…

- Președintele Klaus Iohannis a invitat la Palatul Cotroceni președinții partidelor și formațiunilor politice reprezentate in Parlament, pentru consultari in vederea desemnarii candidatului pentru funcția de premier. Consultarile vor avea loc luni, iar PSD este primul partid invitat. Conform sursei citate,…

- Luni, 14 decembrie, vor avea loc consultarile politice la Cotroceni intre președintele Klaus Iohannis și liderii partidelor parlamentare. PSD va fi primul partid care va participa la consultari pentru ca a obținut cel mai mare scor la alegerile parlamentare din 6 decembrie, se arata intr-un comunicat…