- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a trimis o scrisoare catre președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și vicepreședintele Comisiei, Frans Timmermans, in care spune ca in Romania “democrația și respectul pentru statul de drept sunt serios in pericol” iar partidele de la guvernare „sunt obsedate…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca la nivelul Comisiei Europene au fost validate, numai marti, zece PNRR-uri ale unor tari, in timp ce Romania a facut o solicitare de amanare, precizand ca ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene „crede ca traieste singur” si „nimeni nu afla”. Ciolacu…

- Bruxellesul a dat miercuri Portugaliei prima unda verde a planului national de relansare economica finantat printr-un imprumut comun fara precedent, menit sa ajute la depasirea consecintelor economice ale pandemiei covid-19, a anuntat presedintele Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, relateaza…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit cu Frans Timmermans, vicepreședintele Comisiei Europene, despre PNRR. Ciolacu acuza partidele de guvernare din Romania ca nu au convins oficialii europeni de faptul ca sunt in stare sa puna in practica proiectul propus. Citește și: Lovitura pentru…

- PSD va solicita declanșarea unei investigații a CE privind SRTV si SRR RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Președintele PSD, Marcel Ciolacu, anunța ca va solicita declanșarea unei investigații a Comisiei Europene privind schimbarea conducerilor posturilor publice de televiziune și radiodifuziune.…

- PSD va contesta la Curtea Constitutionala numirile interimare de la Societatea Romana de Televiziune si de la Societatea Romana de Radiodifuziune, a declarat, miercuri, presedintele partidului, Marcel Ciolacu, conform Agerpres.Marcel Ciolacu spune ca numirile interimare la radioul public si la televiziunea…

- ”PSD-ul va depune cu certitudine motiune de cenzura in aceasta sesiune parlamentara, in functie de anuntul de la Cotroceni, daca isi asuma sau nu aceasta coalitie, nu Guvernul Romaniei, ca noi tot vorbim de coalitie”, a declarat Ciolacu, la Palatul Parlamentului.Liderul PSD a precizat ca social-democrații…