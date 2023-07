Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu, a anunțat, luni, la deschiderea oficiala a Forumului de afaceri franco-roman, ca facilitațile in domeniul IT nu vor fi eliminate, in schimb in cele din agricultura și construcții urmeaza sa se ia o decizie, dupa o discuție cu „actorii principali” din cele doua domenii, relateaza…

- Tot mai multe zvonuri au aparut in ultimele zile cu privire la decizia Guvernului condus de președintele PSD, Marcel Ciolacu, de a elimina facilitațile fiscale pentru angajații din construcții, agricultura și IT. E vorba despre introducerea contribuției la sanatate, de 10% din venitul brut, pe care…

- Liberalii au programata luni sedinta de coordonare a activitatii politice si guvernamentale, urmata de sedinta Biroului Executiv, urmand sa fie discutata inclusiv pozitia fata de facilitatile fiscale in IT, constructii, agricultura si industria alimentara, PNL opunandu-se intentiei PSD si a premierului…

- Guvernul Ciolacu ia in calcul eliminarea facilitaților fiscale pentru angajații din construcții și agricultura in doua etape, la 1 septembrie 2023 și 1 ianuarie 2024, au declarat surse guvernamentale, citate de G4Mediia. E vorba despre introducerea contribuției la sanatate, de 10% din venitul brut,…

- Eliminarea de la 1 septembrie a facilitaților fiscale pentru sectoarele IT, agricultura și construcții este una dintre propunerile pe care Ministrul Finanțelor Marcel Boloș o va inainta coaliției de guveranare, pentru a acoperi noile cheltuieli. Intr-un interviu in exclusivitate pentru Digi24, Boloș…