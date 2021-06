Stiri pe aceeasi tema

- Prima moțiune de cenzura împotriva Guvernului Cîțu va fi categoric depusa și votata de PSD în actuala sesiune parlamentara, care se încheie la sfârșitul acestei luni, a declarat marți Marcel Ciolacu. El susține ca textul moțiunii va fi facut public saptamâna viitoare.Liderul…

- „Saptamana viitoare o sa facem public textul motiunii de cenzura, deja am inceput negocierile cu parlamentari de la alte partide si categoric in aceasta sesiune va fi depusa si votata aceasta motiune”, a anunțat Marcel Ciolacu, in conferinta de presa sustinuta la finalul sedintei de marti a conducerii…

- Marcel Ciolacu a anuntat ca va fi facut public, saptamana viitoare, textul motiunii de cenzura la adresa Guvernului Citu. Liderul PSD a adaugat ca va fi categoric depusa si votata motiunea in aceasta sesiune parlamentara. „Nu exista nicio garantie in politica”, a mai spus Ciolacu, intrebat daca demersul…

- „PSD am vazut ca lucreaza cu AUR. Era momentul sa isi arate care sunt partenerii. AUR si PSD fac coalitie, in sfarsit, in Parlamentul Romaniei. Deci, PSD arata ca este langa AUR in Parlamentul Romaniei, langa factiunea AUR, desi pana acum au spus ca nu au nimic in comun. Se pare ca au multe in comun.…

- Social – democrații mizeaza pe sprijinul celor de la Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) in redactarea și votarea moțiunii de cenzura. Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a recunoscut miercuri seara, la TVR1, ca echipa social – democrata nu a inceput inca sa redacteze textul moțiunii de cenzura. „O…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca textul motiunii de cenzura pe care urmeaza sa o depuna social-democratii in Parlament pe 14 iunie va fi trimis si celor de la AUR pentru a face "adaugiri".„O sa incepem sa lucram la text, o sa trimitem textul si la parlamentarii neafiliati, este si grupul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca textul motiunii de cenzura pe care urmeaza sa o depuna social-democratii in Parlament pe 14 iunie va fi trimis si celor de la AUR pentru a face "adaugiri". "Pe 14 iunie o sa depunem motiunea de cenzura. O sa incepem sa lucram la text, o sa trimitem…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca textul motiunii de cenzura pe care urmeaza sa o depuna social-democratii in Parlament pe 14 iunie va fi trimis si celor de la AUR pentru a face "adaugiri". "Pe 14 iunie o sa depunem motiunea de cenzura. O sa incepem sa lucram la text,…