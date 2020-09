Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a transmis miercuri ca saluta discursul presedintelui CE, Ursula von der Leyen, privind starea Uniunii Europene, a prezentat propuneri social-democrate in plan european și a menționat ca PSD iși propune sa „redevina partidul care a dus Romania in UE”.Citește și: PSD…

- Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, a pledat miercuri, in primul sau discurs despre starea Uniunii in cadrul unei sesiuni plenare a Parlamentului European la Bruxelles, pentru intensificarea solidaritatii la nivel european, prezentand prioritatile politice si economice ale Blocului…

- Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, considera ca primul discurs despre starea Uniunii al președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost unul ”echilibrat și constructiv”.Citește și: Cristian Tudor Popescu il DISTRUGE pe Nicușor Dan, dupa inregistrarea EXPLOZIVA: Imi da mult…

- Ursula von der Leyen va vorbi despre activitatea Comisiei pentru a atenua criza economica si sanitara provocata de COVID-19 si va prezenta viziunea sa privind redresarea economica, lupta impotriva schimbarilor climatice si situatia din vecinatatea Europei. Liderii grupurilor politice vor evalua…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sustine miercuri primul sau discurs privind starea Uniunii, in Parlamentul European. Somajul din UE ar putea ajunge pana la 9 % in 2020, acesta afectand in mod disproportionat femeile, tinerii, lucratorii slab calificati si pe cei cu contracte temporare,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sustine miercuri primul sau discurs privind starea Uniunii, in Parlamentul European. Somajul din UE ar putea ajunge pana la 9 % in 2020, acesta afectand in mod disproportionat femeile, tinerii, lucratorii slab calificati si pe cei cu contracte temporare,…

- De asemenea, se preconizeaza ca economia va reveni la o crestere pozitiva in 2021, insa perspectivele sunt incerte, iar modul in care va evolua situatia in materie de sanatate publica se va dovedi crucial. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sustine miercuri primul sau discurs privind…

- "Alegerile nu au fost nici corecte, nici libere si nu au respectat standardele internationale. Nu recunoastem rezultatele prezentate de autoritatile din Belarus'', a declarat presedintele Consiliului European, Charles Michel, in cadrul unei conferinte de presa la finalul summitului. In plus,…