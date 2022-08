Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, liderul PSD, a afirmat, luni, ca saluta pozitia cancelarului german Olaf Scholz in privinta aderarii Romaniei in Spatiul Schengen, mentionand ca romanii merita “cu prisosinta” aceasta decizie, iar “ajutorul vine de la unul dintre cei mai importanti lideri de stanga ai Europei”. “Salut pozitia cancelarului german Olaf Scholz care sustine ca Romania indeplineste toate conditiile pentru aderarea la spatiul Schengen. Este ceea ce atat eu, cat si multi colegi din PSD, am afirmat in toate discutiile cu colegii nostri europeni. Romanii merita cu prisosinta…