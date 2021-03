Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca România ar trebui sa adopte modelul francez în ceea ce provește Planul Național de Redresare și Reziliența. Acesta trebuie sa fie prezentat în Parlament, a explicat Ciolacu în urma unei întâlniri cu ambasadorul Franței…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca Romania ar trebui sa adopte modelul francez in ceea ce privește Planul Național de Redresare și Reziliența. Acesta trebuie sa fie prezentat in Parlament, a explicat Ciolacu in urma unei intalniri cu ambasadorul Franței in Romania. CITEȘTE ȘI: Slabiciunea…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca Romania ar trebui sa adopte modelul francez in ceea ce provește Planul Național de Redresare și Reziliența. Acesta trebuie sa fie prezentat in Parlament, a explicat Ciolacu in urma unei intalniri cu ambasadorul

- Președintele PSD, buzoianul Marcel Ciolacu, continua seria intalnirilor cu inalți diplomați de la ambasadele din Romania. Azi, parlamentarul a avut o intrevedere cu reprezentantul Franței. „Am discutat astazi cu E.S. doamna Ambasador Laurence Auer despre experiența Franței in ceea ce privește accesarea…

- Claudiu Nasui, ministrul economiei, spune ca a luat act de anunțul președintelui PSD, Marcel Ciolacu, privind intenția de a depune o moțiune împotriva sa în Parlament. În ceea ce privește motivul, faptul ca a avut cont e platforma de granturi acordate IMM-urilor (Masura 3), ministrul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, atrage atentia Foto:facebook.com/CiolacuMarcel Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, atrage atentia ca România risca sa piarda 30 de miliarde de euro, bani europeni, daca nu vine cu proiecte concrete de dezvoltare. Liderul social-democrat afirma ca…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca Romania risca sa piarda peste 30 de miliarde de euro din cauza "incompetentei si nepasarii" actualei guvernari. "Romania risca sa piarda peste 30 de miliarde de euro din cauza incompetentei si nepasarii actualei guvernari. Politizarea, balbele,…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a anuntat ca formatiunea sa lucreaza la formarea unui „buget alternativ” care sa demonstreze ca exista bani „astfel incat sa nu fie inghetate nici pensiile si nici salariile. Acesta a criticat apoi Guvernul pe motiv ca nu a venit in Parlament sa vorbeasca despre bugetul…