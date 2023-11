Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a renunțat la amanarea plații restanțelor salariale cuvenite judecatorilor și procurorilor. Valoarea sumelor necesare pentru efectuarea plaților se ridica la 1,7 miliarde de lei (340 milioane euro), acestea urmand sa fie asigurate din fondul de rezerva, in condițiile in care nu mai are loc…

- Guvernul condus de Marcel Ciolacu nu mai știe cum sa faca rost de bani la buget, in condițiile dezastrului existent. Conform unui document obținut de Digi24, executivul taie toate investițiile și consultanța, dar nu va mai plati nici drepturile salariale caștigate in instanța, cele mai multe din partea…

- Coaliția de guvernare modifica pachetul de masuri fiscale pe care Guvernul urmeaza sa-și asume raspunderea in Parlament marți, la ora 18:00. Pe parcursul zilei au fost depuse mai multe amendamente, iar unele prevederi au fost modificate. Spre exemplu, impozitul pe cifra de afaceri a bancilor a fost…

- Marcel Ciolacu nu mai umbla cu sutele de lei in buzunarul de la piept. el a fost pus in situația de a-l ruga pe prietenul sau din partid și din copilarie, Lucian Romașcanu, sa-i achite cumparaturile facute la un targ din Buzau. Premierul Ciolacu a vizitat, vineri, la Buzau, Targul de Carte Gaudeamus…

- Premierul vrea ințelegere din partea marilor magazine, in privința prețurilor la alimente. Guvernul vrea un astfel de acord cu retailerii, in locul unei ordonanțe de urgența, așa cum a adoptat in vara aceasta. Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca plafonarea prețurilor la alimente ar putea fi realizata…

- Fostul premier Florin Cițu a afirmat, vineri, despre actualul premier Marcel Ciolacu, ca, in ciuda faptului ca acesta nu face reforme, vrea sa creasca taxele. Restul sunt minciuni, a spus Cițu. „Ciolacu minte cum respira. Pe toata lumea”, a scris Cițu intr-o postare pe contul sau de Facebook. Fostul…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat, duminica, faptul ca toate procedurile au fost respectate dupa exploziile produse la o statie GPL de la Crevedia si ca parerea sa este ca s-a evitat un dezastru urias. Politia si Parchetul fac acum verificari, a mentionat ministrul. Și premierul Marcel…

- Andrei Baciu, fostul președinte al Comitetului de Coordonare a vaccinarii anti-COVID, CNCAV, a primit o noua demnitate publica, fiind numit, de catre premierul Marcel Ciolacu, npul președinte al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate. In ultimii 7 ani, chiar daca a fost retras dupa cateva ore de la…