Stiri pe aceeasi tema

- ”La transportatori avem in continuare aceasta negociere in ceea ce priveste RCA-ul, unde in seara asta, din cate stiu eu, presedintele ASF a avut discutii cu anumiti transportatori si au gasit anumite amendamente legislative pe care si le asuma presedintele ASF-ului. Ramane ca si eu sa stau de vorba…

- Intrebat, luni seara, la Antena 3, daca Romania va intra in recesiune anul acesta, Marcel Ciolacu a raspuns ”categoric” negativ. ”Nu. Nu, categoric nu! Negociez orice. Am si anuntat, am o linie rosie: toate masurile de combatere a evaziunii fiscale vor fi puse in aplicare. Digitalizarea ANAF-ului…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut astazi o intalnire de lucru cu miniștrii implicați in negocierile cu transportatorii și fermierii protestatari, scopul discuțiilor fiind urgentarea elaborarii de acte normative care sa transpuna in practica soluțiile convenite de cele doua parți prin procesele-verbale…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) solicita Guvernului sa vina cu masuri pentru fermieri si transportatori si propune, la randul sau, un pachet de masuri, intre care dublarea subventiilor la hectar pentru fermieri, limitarea exportului de combustibil catre Ucraina pentru stabilizarea preturilor,…

- Protestele transportatorilor continua și in a doua zi, cu sute de camioane din intreaga țara care au pornit catre București. O delegație a transportatorilor s-a prezentat la Palatul Victoria, in speranța ca discuțiile cu autoritațile vor duce la soluționarea problemelor semnalate. Președintele Federației…

- Dupa ce in studioul televiziunii Antena 3 CNN a fost fața in fața cu ambulanțierul Gheorghe Chiș, președintele Federației Naționale Sindicale „Ambulanța“ din Romania, deputatul PSD Gabriel Zetea a fost extrem de impresionat de intalnirea cu liderul sindical. Zetea a contactat-o pe ministrul Muncii,…

- Dupa ce Romania s-a calificat la Euro 2024, premierul a spus ca este momentul ca academiile de fotbal sa primeasca sprijin din partea Guvernului. „Echipa Romaniei a reușit sa invinga aseara pe Arena Naționala și sa se situeze pe primul loc in grupa. Cred ca a venit momentul sa ne asumam ca și statul…

- Premierul Marcel Ciolacu efectueaza, miercuri, o vizita la Kiev, urmand sa aiba intrevederi cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, prim-ministrul Denys Shmyhal, si cu presedintele Radei Supreme, Ruslan Stefanchuk, potrivit unor surse politice. Sursele citate au precizat ca va avea loc si o sedinta…