Ciolacu s-a îmbogățit la Camera Deputaților Conturlie premierului au crescut in ultimii 2 ani. Este vorba despre depozitele bancare pe care domnia sa și le-a menționat in declarația de avere. Actualul premier are cinci conturi in lei și alte cinci in euro, insumand in total 38.877 euro și 39.691,88 lei, bani stranși de-a lungul vieții. Din agoniseala sa de-o viața, putem observa ca […] The post Ciolacu s-a imbogațit la Camera Deputaților appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Munca din Camera Deputaților a dat aviz favorabil pe noua lege a pensiilor, inclusiv cu votul liberalilor, care in aceasta dimineața, in ședința de partid, amenințau ca sunt in continuare impotriva acestei legi, care prevede creșteri substanțiale la anul, cand „salariile și pensiile viitoare…

- Proiectul legii pensiilor va intra in dezbaterea Comisiei pentru munca si protectie sociala a Camerei Deputatilor luni, 20 noiembrie, potrivit unei decizii a Biroului permanent al forului legislativ. Potrivit unei solicitari adresate Camerei Deputatilor de catre Comisia pentru munca, deputatii comisiei…

- S-a dat startul procedurii de selecție a candidaților in poziția de membru al Directoratului Hidroelectrica. Termenul de trimitere al dosarelor a fost 11 septembrie 2023.Pe lista se afla de la generali in rezerva SIE, la persoane cu funcții la stat sau cu afaceri in domeniul energetic, alaturi de generali…

- Propunerea legislativa „2 Mai”, initiata de parlamentarii PNL, a fost depusa miercuri la Camera Deputatilor si va intra pe traseul legislativ, a anuntat ministrul Justitiei, Alina Gorghiu. Traficantii de droguri de mare risc nu vor mai putea scapa de inchisoare, potrivit initiatorilor. ”Propunerea legislativa…

- Replici acide intre USR și AUR. Liderii celor doua partide și-au aratat iubirea pe care și-o poarta, public. Intr-o postare pe Facebook in care Catalin Drula anunța ca USR va ataca la Curtea Constituționala legea asumata de guvernul Ciolacu privind majorarea taxelor, Simion a scris un comentariu la…

- Premierul i-a chemat pe miniștrii trimiși la Bruxelles, de la Finanțe și de la Munca, la Guvern, la o ședința extraordinara, pentru a pune la punct masurile fiscale agreate cu Comisia Europeana. Fostul ministru de Finanțe, Alexandru Nazare a declarat, la Antena 3 CNN, ca miniștrii romani au avut niște…

- Scandalurile se țin lanț pentru Ciolacu dupa numirea lui Ponta in funcția de consilier al sau. Se pare ca nu doar numirea in funcție a acestuia a atras atenția presei, dar și declarațiile facute in contextul arșilor de la Crevedia. Atat Catalin Drula, președintele USR, cat și Dacian Cioloș, președintele…

- Scandalurile se țin lanț pentru Ciolacu dupa numirea lui Ponta in funcția de consilier al sau. Se pare ca nu doar numirea in funcție a acestuia a atras atenția presei, dar și declarațiile facute in contextul arșilor de la Crevedia. Atat Catalin Dula, președintele USR, cat și Dacian Cioloș, președintele…