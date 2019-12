Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu sustine ca Executivul condus de Ludovic Orban guverneaza abuziv, dupa model ceausist. Nemulțumirea liderului interimar al PSD vine dupa modificarea de catre guvern a OUG 114....

- Liderul PSD Marcel Ciolacu sustine ca Executivul condus de Ludovic Orban guverneaza abuziv, dupa model ceausist. Criticile liderului PSD vin in contextul in care Guvernul si-a angajat raspunderea pe modificarea OUG 114.

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, luni, ca Guvernul era obligat sa lase Parlamentul sa se pronunțe pe modificarea OUG 114, insa PNL și Ludovic Orban „vor sa demonstreze ca nu exista nicio diferența intre ei și Guvernul Dascalescu din perioada ceaușista”.„PSD a contestat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, ii transmite premierului Ludovic Orban intr-un mesaj pe Facebook ca bun-simt este sa aloci banii publici transparent, "in functie de nevoile reale ale comunitatilor locale, indiferent de cine le conduce" si ii cere sa nu o mai "jigneasca" pe Gabriela Firea, primarul...

- Presedintele USR, Dan Barna, a reiterat marti ca angajarea raspunderii de catre Guvern in cazul bugetului de stat ar crea un precedent periculos si a aratat ca reprezentantii Uniunii solicita ferm dezbaterea acestui proiect in Parlament potrivit Agerpres "Nu doar ca ar lasa Parlamentul in offside,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a explicat ca PSD va sesiza Curtea Constituționala pe legile in cazul carora Guvernul și-a angajat raspunderea, asta pentru ca doua legi care reglementeaza același lucru se afla in dezbatere parlamentara. Ciolacu a precizat ca PSD nu va iniția o moțiune de cenzura.”PSD…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, ii cere premierului Ludovic Orban sa il revoce din functie pe ministrul Finantelor, Florin Citu, dupa ce motiunea depusa de social-democrati impotriva acestuia a fost adoptata de Senat. ''Citu - demisia! In Senat, a trecut astazi motiunea simpla…

- Dupa votarea motiunii de cenzura in Parlament, guvernul PSD a devenit istorie, iar liberalii sunt pregatiti sa puna umarul la reconstructia tarii si sa isi asume responsabilitatea guvernarii. ,,Parlamentul a demis guvernul PSD care si-a batut joc de Romania asa cum nu si-a batut joc de Romania nimeni…