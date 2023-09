Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ciolacu a declarat, ca reacție la alarmele false de la Ro-Alert, ca nu crede ca Rusia isi permite sa intre intr-un conflict cu Romania, care este membra a NATO si UE. „Am avut o discutie si la 2 dimineata si la 6 dimineata si la ora 8.00 cu ministrul Apararii. E adevarat ca la ora 8.00, tinand…

- Forma finala a masurilor fiscal-bugetare pentru care Guvernul urmeaza sa isi asume raspunderea a fost elaborata, a declarat, luni, premierul Marcel Ciolacu, care a subliniat, in debutul sedintei Executivului, ca Romania „nu isi mai permite” facilitati si „privilegii” de 75 de miliarde de lei plus o…

