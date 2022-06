Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu spune ca, din punctul sau de vedere, Romania va ajunge la impozitare progresiva, „cum este peste tot in lume”, dar nu in acest an. El a spus ca mesajul presedintelui Klaus Iohannis pe acest subiect a fost „foarte corect” și ca este acelasi mesaj ca al social-democratilor…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a raspuns la intrebarea – care i-a fost adresata la un post TV – daca este de acord ca liderul de la Kremlin este vinovat pentru inflație. Ciolacu a spus ca „este si Putin unul dintre vinovati, dar avem si o vina interna in guvernarile anterioare”. De asemenea, Marcel…

- Președintele Senatului, liberalul Florin Cițu, a declarat miercuri, 18 mai, ca nu a fost nicio discutie in interiorul PNL cu privire la posibilitatea introducerii impozitarii progresive, dorita de PSD. „PNL a venit cu doua linii rosii in aceasta coalitie, una cota unica si a doua sa avem investitii…

