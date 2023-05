Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, luni seara, ca Romania trebuie sa indeplineasca jalonul referitor la pensiile speciale din PNRR, pentru ca nu este de acord sa se piara bani. ”Avem o ciuma a pensiilor speciale care este o inechitate”, a afirmat liderul PSD, afirmand, insa, ca ”nu e o problema…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat, luni seara, ca Romania trebuie sa indeplineasca jalonul referitor la pensiile speciale din PNRR, pentru ca nu este de acord sa se piarda bani. „Avem o ciuma a pensiilor speciale care este o inechitate”, a afirmat liderul PSD, afirmand, insa, ca „nu e o problema…

- „Romania trebuie sa faca anumite reforme asumate in PNRR (...) Si avem o mare problema, avem o ciuma a pensiilor speciale care este o inechitate si care incet-incet duce catre o criza sociala. Un lucru care trebuie sa il rezolvam punctual. Eu nu o sa accept ca Romania sa piarda vreun euro din PNRR…

- De la tribuna congresului UDMR unde a facut un elogiu Uniunii conduse de Kelemen Hunor, Marcel Ciolacu a trasat linia rosie a coalitiei - pensiile speciale. El a spus ca pensiile speciale sunt „o ciuma", comentand ca impreuna cu colegii sai a trecut „printr-o ciuma si s-au vindecat" (aluzie la eticheta…

- ”Problema cu pensiile speciale, sigur, ne-am angajat prin PNRR sa facem o reforma a lor, bazata, adica sa asezam aceste sisteme de pensii pe contributivitate si pe sustenabilitate. Problema nu-i ca am bagat in PNRR. Probabil ca noi trebuie sa facem o asemenea reforma in Romania. Sigur ca oamenii sunt…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat ca legea pensiilor speciale va fi una sustenabila, acceptata de catre Comisia Europeana si va trece de Curtea Constitutionala. „Nu pot sa accept ca pensiile militarilor sa fie considerate pensii speciale. Au venit marii…, si de pe la USR si…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat ca legea pensiilor speciale va fi una sustenabila, acceptata de catre Comisia Europeana si va trece de Curtea Constitutionala. „Nu pot sa accept ca pensiile militarilor sa fie considerate pensii speciale. Au venit marii…, si de pe la USR si…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca legea pensiilor speciale va fi una sustenabila, acceptata de catre Comisia Europeana si va trece de Curtea Constitutionala, informeaza Agerpres . Marcel Ciolacu a precizat luni seara, la Romania TV, ca nu poate accepta ca pensiile…