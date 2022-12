Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a salutat includerea Romaniei in viitoarea strategie a Statelor Unite ale Americii pentru Marea Neagra, afirmand ca este o dovada in plus a bunei functionari a Parteneriatului strategic pe care tara noastra il are cu SUA, informeaza Agerpres.

- "Romania este parte a viitoarei Strategii a Statelor Unite ale Americii pentru Marea Neagra. Salut decizia Congresului SUA de includere a Strategiei in Legea Omnibus pentru anul 2023, lege care prevede cheltuielile bugetare ale Guvernului american. Este o recunoastere a importantei regiunii Marii Negre…

- „Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a primit ieri, din partea secretarului de Stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken, o scrisoare transmisa omologului roman ca urmare a organizarii cu succes și gazduirii in perioada 29-30 noiembrie 2022, la București, de catre șeful diplomației…

- Consorțiului PHG s-a alaturat grupului TSC pentru a dezvolta cel mai mare proiect imobiliar din Sud Estul Europei. La Cluj, pe șantierul proiectului a fost prezent și fostul ambasador al Statelor Unite ale Americii, Excelența sa Dl. Adrian Zuckerman, care va reprezenta capitalul investițional american,…

- Secretarul de Stat al SUA Antony Blinken a transmis un mesaj de Ziua Romaniei in care a amintit si ca se aniverseaza 25 de ani de parteneriat strategic intre Statele Unite si Romania. "In numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul roman la sarbatorirea Zilei Marii Uniri si comemorarea unirii…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va avea, marti, consultari politice cu secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, cu prilejul vizitei pe care inaltul oficial american o efectueaza in Romania. Fii la curent cu…

- Moment cheie? Trei miliarde de dolari (plus inca alte 50 de milioane) investiți de Statele Unite centrala atomo-nucleara de la Cernavoda, chiar in ziua alegerilor pentru congresul american. Retehnologizarea Reactorului 1 și construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavoda, finanțate prin Exim-ul Statelor…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis miercuri, 9 noiembrie, dupa inmanarea a doua scrisori de intentie privind imprumuturile din partea US EximBank pentru Unitatile 3 si 4 ale Centralei de la Cernavoda, ca „Romania face pasi importanti catre independenta sa energetica, printr-o tehnologie curata” și ca…