Romania face parte, de 17 ani, din cea mai de succes alianta din istoria omenirii - Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord, ce asigura securitatea a peste un miliard de cetateni, a afirmat presedintele PSD, Marcel Ciolacu, intr-un mesaj transmis cu ocazia sarbatoririi Zilei NATO in Romania. "Acest obiectiv national realizat in timpul guvernarii Nastase a facut ca astazi Romania sa fie un aliat important si influent in cadrul NATO, reprezentand un pilon de baza al securitatii din regiunea Marii Negre si a flancului Estic. Acest fapt este reflectat si de faptul ca functia numarul 2 in organizatie…