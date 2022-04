Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a declarat, joi, referitor la posibilitatea ca Romania sa livreze armament Ucrainei, ca țara noastra trebuie sa aiba un cadru legal și sa fie pregatita cu o decizie politica in acest sens.

- „A fost aceasta discuție, cum este și normal sa o avem. Trebuie sa existe un cadru legislativ și sa vedem și evoluția din Ucraina. Sunt ferm convins ca Romania este pregatita daca vom intra intr-o astfel de etapa și vom lua o astfel de decizie”, a spus Marcel Ciolacu.

- Romania analizeaza cererea Ucrainei pentru livrarea de armament, a anunțat premierul Nicolae Ciuca. „Romania, dupa cum stiti, am avut o decizie prin care am asigurat transferul de echipament de protectie si munitie. In continuare analizam solicitarile pe care guvernul ucrainean le va inainta si in…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a transmis marți, 26 aprilie, oficialilor romani care au mers la Kiev și in localitațile ucrainene asediate de Rusia ca le mulțumește pentru sprijinul acordat armatei și pentru ajutorul umanitar. „Romania este un partener de incredere”, a precizat Zelenski.…

- Premierul Nicolae Ciuca, presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, si ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, au facut, marti, o vizita oficiala in Ucraina. Nicolae Ciuca s-a intalnit cu Volodimir Zelenski, cu premierul Ucrainei si cu presedintele Radei Supreme. ”Prim-ministrul Romaniei Nicolae-Ionel…

- FOTO: Premierul Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu au fost in Ucraina și s-au intalnit cu președintele Zelenski. Ce au declarat Prim-ministrul Romaniei, Nicolae Ciuca și președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, s-au aflat marți, in Ucraina, unde s-au intalnit cu președintele Volodimir Zelenski,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca este posibil ca țara noastra sa doneze Ucrainei armament si avioanele MiG-21 LancerR tinute la sol, in functie de evolutia situatiei din Ucraina. Ciolacu susține ca nu exista insa nicio decizie a CSAT privind antrenarea unor „insurgenti” sau mercenari…

- Președintele comisiei, senatorul Cristian Chirtes, a precizat, pentru AGERPRES, ca sedinta urmeaza sa aiba loc la ora 13,30.Potrivit unui comunicat transmis saptamana trecuta AGERPRES, parlamentarii din comisie au decis sa invite conducerea SRI pentru a fi informati cu privire la evolutiile actuale…