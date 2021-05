Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, ca social-democratii vor propune introducerea in legislatie a „criteriului verde”, prin care producatorul cel mai apropiat de beneficiar sa primeasca punctaj suplimentar la licitatii, informeaza Agerpres.

- Liderul deputaților alianței USR-PLUS din Parlament, Ionuț Moșteanu, ii acuza pe cei de la AUR ca legitimeaza extremismul. Moșteanu spune ca inclusiv Marcel Ciolacu indeamna la nerespectarea regulilor și adopta ideile reprezentanților AUR. Citește și: Analiza │ Romania este condusa de ardeleni:…

- Președintele PSD, buzoianul Marcel Ciolacu, continua seria intalnirilor cu inalți diplomați de la ambasadele din Romania. Azi, parlamentarul a avut o intrevedere cu reprezentantul Franței. „Am discutat astazi cu E.S. doamna Ambasador Laurence Auer despre experiența Franței in ceea ce privește accesarea…

- Șeful PSD spune ca partidul sau are pregatit un plan de aparare a agriculturii naționale pe care il va demara in Parlament. Ciolacu a discutat cu zeci de fermieri, agricultori și procesatori din industria alimentara care i-au dat exemple despre situația dramatica prin care trec. Președintele…

- RESITA – Asta spunea consilierul PSD in urma aparitiei articolului „6000 de ore manopera pentru curatarea aceluiasi drum de trei ori“! In articolul respectiv am redat declaratia prin care presedintele Consiliului Judetean, Romeo Dunca, spunea ca o firma a incasat multi bani si ca pentru suma ce o mai…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a avut o noua reactie taioasa la adresa PSD dupa scandalul provocat de parlamentarii PSD la dezbaterile din Parlament de luni privind proiectul de buget. „PSD rupe acum lantul prin Parlament. (…) In loc sa taca si sa se duca eventual la schitul de la Muntele Athos,…

- Sondajul realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS in luna februarie 2021 arata ca politicienii din Romania, fara exceptie, sunt intr-un mare deficit de incredere. Chiar si cei care se bucura de cea mai mare incredere in randul populatiei au un nivel de neincredere dublu. Potrivit…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, atrage atentia Foto:facebook.com/CiolacuMarcel Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, atrage atentia ca România risca sa piarda 30 de miliarde de euro, bani europeni, daca nu vine cu proiecte concrete de dezvoltare. Liderul social-democrat afirma ca…