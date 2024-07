Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri seara, ca Romania a inchis 71 de jaloane din cererea de plata numarul 3 si ca se poarta discutii pentru alte trei jaloane.„Sunt niste reguli la Comisie.

- USR sustine ca PNRR a ajuns la jumatatea perioadei de implementare, dar fara sa aduca beneficii majore fiecarui cetatean roman, pentru ca reformele prevazute au fost blocate de PSD si PNL. ”PNRR a ajuns la jumatatea perioadei de implementare, dar fara sa aduca beneficii majore fiecarui cetatean roman,…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca salariul minim va crește in Romania și ca masura va intra in vigoare de la 1 iulie, fara alte discuții. Cu toate ca PNL a cerut discuții și masuri pentru oamenii de afaceri, Ciolacu spune ca s-a batut deja palma cu sindicatele și cu patronii.

- Țiganila iși otravea victimele cu un cocktail de țuica, antigel și somnifere, apoi le arunca trupurile in fantani sau canale de irigație Argeșeanului Iulian Țiganila, criminalul in serie care a ingrozit Romania in anii ’90, i-a fost respinsa cererea de liberare condiționata. Inchis de 24 de ani și condamnat…

- Premierul Marcel Ciolacu le-a prezentat investitorilor americani viziunea Guvernului roman privind promovarea investitiilor in sectorul energetic, orientata catre sustinerea cresterii independentei energetice a Romaniei si asigurarea surselor de aprovizionare a populatiei si a mediului industrial cu…

- Guvernul vrea ca de la 1 iulie sa majoreze salariul minim brut pe tara garantat in plata de la 3.300 de lei lunar, cat este in prezent, la 3.700 lei. Majorarea se va discuta in ședința de Guvern in aceasta saptamana. Romania se aliniaza, astfel, directivei europene privind stabilirea salariului minim…

- Premierul Marcel Ciolacu a precizat duminica seara, intr-un interviu pentru Antena 3 CNN, ca Romania se prabușește in lipsa fondurilor europene și in absența implemnetarii fondurilor europene. “Noi am avut timp de 32 de ani creșteri economice de consum. Anul trecut și anul acesta vor fi creșteri…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat in urma unor discuții cu vicepreședintele Republicii Turcia, Cevdet Yilmaz, ca este increzator in faptul ca cele doua state vor reuși sa creasca schimburile comerciale la 15 miliarde de dolari.