Stiri pe aceeasi tema

- PSD nu vrea alianța cu PNL. Marcel Ciolacu: Singura soluție, alegeri anticipate in 2022. Pana atunci guvern de tehnocrați Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca cea mai buna soluție pentru ca Romania sa iasa din criza politica cauzata de caderea Guvernului Cițu, sunt alegerile anticipate. Acesta…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, spune ca social-democrații vor refuza sa faca o propunere de prim-ministru in cazul in care guvernul Cițu va pica la moțiunea de cenzura, iar președintele Klaus Iohannis le va cere sa vina cu un nume. Ciolacu a declarat marți, la Romania TV, ca PSD alege varianta alegerilor…

- Plecat la New York, la Adunarea Generala a ONU, președintele Klaus Iohannis a cerut introducerea vaccinarii obligatorii a categoriilor socio-profesionale esențiale, cum ar fi medicii. Marcel Ciolacu a reacționat vehement la cererea lui Iohannis. ”A spus ca medicii ar trebui obligați (n.r.…

- Politic Cine se bucura și cine se teme de partidul lui Dragnea in Teleorman septembrie 9, 2021 11:00 In ultimele zile, au aparut tot mai multe semnale ca zvonurile legate de reintrarea lui Liviu Dragnea in viața politica se vor concretiza. Dupa ce Marcel Ciolacu a fost printre primii care a anunțat…

- „Suntem la aproape 2 ani de cand Iohannis a impus aceste guverne: ba Guvernul Orban, ba Guvernul Citu. Constatam un stat vulnerabil, cu un guvern ineficient, corupt, care mai nou e condus și de un penal strategic”, a declarat Marcel Ciolacu.„Ne aflam in aceasta situatie pentru ca toate resursele guvernamentale…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri seara, la Romania TV, ca a depus 10 plangeri penale pe diferite spețe impotriva Guvernului și a deciziilor acestora. Ciolacu a lasat de ințeles ca din momentul in care a depus plangerile la DNA pana in prezent nu a primit niciun raspuns referitor la…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca este exclus ca partidul pe care il conduce sa sustina un guvern minoritar al PNL, printre solutiile mentionate de el numarandu-se un guvern minoritar PSD sau alegerile anticipate. Intrebat intr-o emisiune la Romania TV, miercuri seara, ce va face PSD daca USR…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus ca in cazul in care va fi sunat de catre Liviu Dragnea și aceasta ii va cere o intalnire, nu va avea nicio reținere in a se vedea cu fostul lider PSD. ”Sigur ca ii raspund la telefon (...) Categoric ma voi intalni cu el, fara niciun fel de reținere.…