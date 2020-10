Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un mesaj postat pe Facebook, Marcel Ciolacu i-a criticat in termeni duri pe Klaus Iohannis, pe Ludovic Orban și pe miniștrii liberali. Presedintele PSD s-a aratat convins ca aceștia au scapat de sub control pandemia de coronavirus.Responsabilitatea pentru situatia in care se afla astazi Romania…

- Responsabilitatea pentru situația in care se afla Romania aparține in integralitate Guvernului, i-a replicat, miercuri, președintele PSD, Marcel Ciolacu, lui Klaus Iohannis, care a declarat ca sanatatea...

- Responsabilitatea pentru situația in care se afla astazi Romania aparține in integralitate Guvernului condus de Iohannis! Oricat de mult balet ar face președintele in fiecare miercuri, in incercarea disperata de a-i spala pe Orban și gașca sa de hoți și incompetenți. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a reacționat…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a catalogat miercuri ca fiind „groaznic de grețos” faptul ca Guvernul și președintele Klaus Iohannis dau vina pe romani pentru raspandirea masiva a coronavirusului, dupa conferința de presa in care șeful statului a zis ca „sanatatea este atacata de Covid-19, iar societatea…

- Declaratia lui Ciolacu vine in contextul in care fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care cere masuri dure pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus, mergand chiar pana la lockdown. Presedintele PSD spune ca social-democrații…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, considera este absolut necesar ca elevii sa mearga la scoala pentru ca, de la debutul pandemiei si pana acum, este mult prea mult timp in care acestia nu au invatat. Pe de alta parte, Ciolacu spune ca invatamantul online in Romania este o „gogorita si…

- Ciolacu nu crede, totusi, in varianta invatamantului online, despre care spune ca este "o minciuna si o gogorita". Prezent la Buzau cu ocazia dezvelirii unui monument care marcheaza implinirea a 150 de ani de la inaugurarea primei linii de cale ferata ce lega Buzaul de Marasesti, presedintele…

- "Am promis investiții și asta am facut. Exista o singura soluție de a ieși din criza: INVESTIȚII! In același timp, alocarea masiva a resurselor bugetare spre investiții, nu spre cheltuieli neproductive, GARANTEAZA o economie cu creștere economica mare neinflationista in viitor.…