- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca respinge afirmatiile facute de Niculae Badalau referitoare la romanii din diaspora, spunand ca acest "derapaj" nu trebuie "sa angajeze Partidul Social Democrat in ansamblul sau". El mai spune ca Badalau "a constientizat exprimarea nefericita"…

- Victor Negrescu a reacționat, vineri, dupa afirmațiile facute de Niculae Badalau despre Diaspora. Fostul ministru delegat pentru Afaceri Europene deplange „orice exprimare nefericita privind romanii din afara țarii” și garanteaza ca PSD e conștient de importanța diasporei romanești.„Ca social…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, reactioneaza la declaratiilor lui Niculae Badalau, presedinte PSD Giurgiu, despre romanii din diaspora. Presedintele Camerei Deputatilor anunta ca a vorbit cu Badalau si isi cere scuze pentru derapajul acestuia. De asemenea, Ciolacu isi avertizeaza colegii…

- „Ei (Diaspora - n.r.) au 700.000 de oameni care au domiciliu, pașapoartele alea cu domiciliu, care-s legali. Restul pana la 3-5 milioane, ca se vehiculeaza tot felul, sunt fetele alea de le duc aștia”, a declarat Niculae Badalau, potrivit unei inregistrari facute de publicația Giurgiu Acid. In…

- Senatorul Niculae Badalau, liderul PSD Giurgiu, a avut un mesaj disprețuitor la adresa românilor din strainatate, el declarând ca doar o mica parte sunt ”legali”, restul fiind ”fetele alea de le duc aștia”.„Ei au 700.000 de oameni avem care au domiciliu,…

- Partidul Social Democrat (PSD) a trecut din era Viorica Dancila in zodia lui Marcel Ciolacu. Un congres ordinar este anunțat pentru luna februarie 2020 și deja se anunța și primii pretendenți pentru funcția suprema in partid.Vezi și: Lider PNL intra in cursa pentru Primaria Capitalei O…

- Marcel Ciolacu, presedinte al Camerei Deputatilor, a votat duminica „cu speranta unei Romanii mult mai bune si mai linistite” si cu „omul care in ultimii ani a ajutat foarte mult Buzaul. El a spus ca romanii ar trebui sa aiba obligativitatea de a merge la vot atunci cand isi aleg presedintele.