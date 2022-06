Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, aflat intr-o vizita la Chisinau, a declarat, luni, ca Republica Moldova nu are nevoie de un ajutor militar, in schimb este nevoie de securizarea frontierelor, iar in aceasta zona Romania trebuie sa se implice si mai mult. „Cred ca Republica Moldova nu…

- Uniunea Europeana ia in considerare alocarea de ajutor militar suplimentar Republicii Moldova, a anunțat, miercuri, presedintele Consiliului European, Charles Michel, intr-o vizita la Chisinau, relateaza Reuters. Uniunea Europeana analizeaza modul in care poate oferi mai mult ajutor militar Republicii…