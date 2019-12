Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca votul dat in Parlament pentru dublarea alocatiilor copiilor este unul "responsabil" si "o dovada de bun simt".



"Nu, domnule prim-ministru, este un vot responsabil si o dovada de bun simt. Bani in buget exista, numai ca trebuie gestionati corect si renuntat la cohortele de politruci incompetenti cu care ati umplut ministerele", a scris Ciolacu, miercuri, pe Facebook.



Premierul Ludovic Orban a declarat, la Digi 24, ca votul pentru dublarea alocatiilor a fost unul iresponsabil, in conditiile in care bugetul pentru 2020…