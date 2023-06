Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea are dreptul la opinii, i-a transmis Marcel Ciolacu prim-vicepresedintelui PNL Dan Motreanu, care declarase ca prim-ministrul ar trebui sa-si depuna mandatul daca proiectul de lege privind eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor va fi respins de CCR.

- Prim-vicepreședintele PNL, Dan Motreanu, i-a cerut premierului Marcel Ciolacu sa demisioneze, daca proiectul legii de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor va fi pica la CCR. In replica, Ciolacu a spus ca el iși va continua mandatul, indiferent de opiniile venite de la partenerii de coaliție.”Categoric!…

- Furtunile cu descarcari electrice, care s-au abatut asupra judetului Neamt, au provocat necazuri. Un fulger a transformat in scrum un schit situat langa ruinele unei manastiri seculare. In noaptea de 23/24 iunie 2023, in jurul orei 4.35, cadrele de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Petrodava“…

- TUPEU!…. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Berezeni, pe timpul unei misiuni specifice, au depistat un tanar conducand un autovehicul, desi nu avea acest drept. Nu mica le-a fost mirarea cand au descoperit ca tanarul nu a putut prezenta permisul de conducere, motiv pentru…

- BATAIE DE JOC… Primarul Vasluiului a reacționat dupa publicarea anchetei jurnalistice: “Primarul Vasile Paval, lasat in ofsaid de recensamant. Fuge de la Primarie fiindca s-au taiat banii de la populația fictiva”, insa dreptul la replica scris de purtatorul de cuvant Clitemnestra Geanina Tofan sfideaza…

- Deputatul PSD Gheorghe Soldan a afirmat miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, ca marti seara, un coleg din Parlament, deputatul AUR Ciprian Titi Stoica, a sunat mai multi colegi din grupul PSD, foarte tarziu, dupa ora 1.00, si a inceput sa-i injure și sa-i ameninte. Liderul AUR George Simion a intervenit…

- Volodimir Zelenski a transmis, duminica seara, un mesaj catre cetațenii ucraineni, prin intermediul caruia i-a informat pe acesștia in legatura cu activitatea pe care a intreprins-o in weekend. Liderul ucrainean a fost prezent la intalnirea Ligii Arabe și la summitul G7, acolo unde subiectul cel mai…

- Liderul ucrainean s-a aflat, miercuri, la granița de nord-vest a țarii, imparțita cu Belarus și Polonia, pentru a analiza pregatirile in curs de desfașurare. Semnalul de alarma a fost dat dupa ce Vladimir Putin a anunțat ca Rusia va desfașura arme nucleare tactice in Belarus. In urma cu puțin timp,…