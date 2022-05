Reacționand pe marginea nemulțumirilor exprimate public recent de catre primarul Capitalei, la adresa Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Nicușor Dan acuzand ca „ANPC e noua bata a PSD in București”, liderul formațiunii social-democrate crede ca ar fi „cel mai bine” ca edilul Bucureștilor sa plece din aceasta funcție. Marcel Ciolacu spune ca Nicușor Dan e […] The post Ciolacu, replica acida catre primarul Capitalei, Nicușor Dan: „Sa-și dea demisia” first appeared on Ziarul National .