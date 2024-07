Stiri pe aceeasi tema

- „Colegul nostru Mihai Tudose nu dorește sa fie comisar european. A zis ca vrea sa ramana cu echipa. Daca ești comisar, nu mai poți sa faci politica. El a decis sa ramana in echipa pe care o formam. Cu alte cuvinte: am fost refuzat. Victor Negrescu este una dintre opțiuni. In perioada urmatoare urmeaza…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, miercuri, ca a vorbit cu europarlamentarul PSD Mihai Tudose despre postul de comisar european, iar acesta l-a refuzat. Despre Victor Negrescu, prim-ministrul a afirmat ca este o var...

- Premierul Marcel Ciolacu a dat de ințeles ca nu ar fi dispus sa il nominalizeze comisar european pe președintele Klaus Iohannis. Prim-ministrul a adaugat ca acum sunt in mijlocul unei negocieri și ca Mihai Tudose ar fi unul dintre candidați. „Nu am avut niciodata o discuție pentru comisar european cu…

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose arata faptul ca, o data ce se va finaliza procesul electoral in toate țarile Uniunii Europene vor incepe negocierile pentru posturile de comisar, dar și cele pentru funcțiile de conducere din UE.

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a declarat ca semnificația democrației consta in faptul ca doua partide aflate la putere, PNL și PSD, au fost invinse de catre un independent – Nicușor Dan – in alegerile pentru Primaria Capitalei. Intrebat daca a fost o decizie ințeleapta sa colaboreze cu PNL in alegeri,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi, cu cateva zile inainte de alegeri, ca urmeaza sa fie adoptata masura cresterii salariului minim de la 3.300 de lei la 3.700 de lei lunar. „Cea mai asteptata decizie de azi este cresterea salariului minim de la 3.300 de lei la 3.700 de lei lunar, de la 1 iulie.…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca speculațiile internaționale potrivit carora președintele Romaniei, Klaus Iohannis, ar urmari de fapt un post de comisar european și nu funcția de șef al NATO nu sunt veridice. Ciolacu crede ca Iohannis țintește mai sus, poate funcția de președinte al Comisiei Europene.…

