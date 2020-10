Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu l-a atacat pe Ludovic Orban, dupa ce premierul a spus ca Alexandru Rafila si Adrian Streinu-Cercel "nu mai au nicio credibilitate in opiniile despre pandemie" fiindca au decis sa candideze pe listele PSD la alegerile parlamentare din 6 decembrie. "Este profund greșit și lipsit de orice…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat luni ca Leonard Azamfirei, rectorul UMF Targu Mures, s-a inscris in PSD si candideaza la alegerile parlamentare. "Noi consideram ca lipsa cronica de specialisti in actualul Guvern este cea mai mare problema a Romaniei si a Guvernului PNL condus de Ludovic…

- Inainte de a-i da cuvantului lui Azamfirei, Marcel Ciolacu a lansat o noua serie de critici la adresa Guvernul PNL, acuzand ca toate deciziile luate pana acum au fost bazate pe interese politice si electorale. "Lipsa cronica de specialisti in actualul guvern e cea mai mare problema a Romaniei…

- Intr-un mesaj postat pe Facebook, Marcel Ciolacu i-a criticat in termeni duri pe Klaus Iohannis, pe Ludovic Orban și pe miniștrii liberali. Presedintele PSD s-a aratat convins ca aceștia au scapat de sub control pandemia de coronavirus.Responsabilitatea pentru situatia in care se afla astazi Romania…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat miercuri, la dezbaterea din Parlament la care participa și premierul Ludovic Orban, ca PSD va depune moțiune de cenzura impotriva Guvernului luni, 17...

- ​​Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, au trimis luni premierului Ludovic Orban o scrisoare prin care îi cer sa prezinte un raport, care sa fie dezbatut cu prioritate, cu privire la masurile pe care urmeaza sa le întreprinda…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, afirma ca alianța dintre Victor Ponta și Robert Negoița este „o alianța a raului". Firea dezvaluie ca in 2015 Robert Negoița il denigra pe Ponta și le cerea liderilor PSD sa il susțina pe Liviu Dragnea pentru președinția partidului. „Nu ma așteptam,…