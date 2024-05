In privinta prioritatilor pentru perioada urmatoare, premierul Marcel Ciolacu a evidentiat importanta punerii in aplicare a recomandarilor primite din partea comitetelor organizatiei, pentru alinierea la standardele OCDE in materie de legislatie, politici si practici, mai arata comunicatul de presa al Guvernului. De asemenea, a subliniat importanta pregatirii participarii la cele peste 15 evaluari de aderare prevazute pana la finalul anului (in domeniile concurenta, asigurari si pensii private, substante chimice, afaceri sociale, comert, educatie, politica digitala, stiinta si cercetare, sanatate,…