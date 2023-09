Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorul sef al ISU Braila, Ion Cristian, a declarat, ca sambata, incepand cu ora 12, au fost sistate cautarile pentru așa-zisele „obiecte cazute din cer”, semnalate azi noapte. autarile au fost efectuate pe o zona de aproximativ 10 km patrati, iar in urma acestora nu a fost identificat niciun obiect…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat ca „inca nu sunt elemente” privind caderea unor resturi de drone in zona Galati, subliniind ca autoritatile au gestionat alarma. Seful Executivului a facut precizarea sambata, la Timisoara, unde se afla intr-o vizita de lucru. „Vor fi alarme, e normal, este frontiera…

- Mai multe echipaje de la ISU, IPJ, Jandarmerie, Armata, Politia de Frontiera fac cautari, in aceasta dimineata, in cartierul Dimitrie Cantemir, aflat la marginea municipiului Galati, dupa ce o persoana a sunat, vineri noapte, la 112 si a anuntat ca ar fi auzit o bubuitura puternica in aceasta zona.…

- Ministerul Apararii al Romaniei confirma ca sistemul de supraveghere radar al armatei a indicat o posibila patrundere neautorizata in spațiul aerian național, cu semnal detectat pe un traseu catre municipiul Galați. Vineri seara, inainte de miezul nopții, locuitorii din județele Galați și Tulcea au…

- Sistemul de supraveghere radar al Armatei Romaniei a indicat o posibila patrundere neautorizata in spațiul aerian național, in timpul nopții de vineri spre sambata, cu semnal detectat pe un traseu catre municipiul Galați. Populația din Tulcea și Galați a fost prealertata. Potrivit Ministerului Apararii…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) a alertat, vineri seara, in urma detectarii unor grupuri de drone care se indreptau spre teritoriul ucrainean, in proximitatea granitei cu Romania, fortele aflate in Serviciul Politie Aeriana si a notificat Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta privind…

