Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana este acuzat ca a plagiat in lucrarea de doctorat, prin traducere, fara vreun fel de atribuire si fara ghilimele, zeci de pagini din rapoartele anuale prezentate Congresului SUA de presedintii americani Bill Clinton si George W. Bush, conform unui articol…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a reacționat luni la apariția investigației semnate de jurnalista Emilia Șercan, in PressOne, potrivit careia acesta a plagiat in lucrarea sa de doctorat, susținuta in 2005, la Academia de Studii Economice (ASE). Intr-o postare pe Facebook, Geoana susține…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, potențial candidat la alegerile prezidențiale din acest an, a plagiat prin traducere in lucrarea sa de doctorat denumita „Evoluții in zona Atlanticului de Nord. Concluzii pentru integrarea Romaniei in structurile euro-atlantice”, pe care a susținut-o…

- Surpriza de la alegerile din acest an ar putea fi apariția Laurei Codruța Kovesi in cursa pentru prezidențiale. Sociologul Alfred Bulai spune ca aceasta ar putea fi, in final, chiar reprezentanta polului de dreapta și i-ar invinge fara problema ori pe Ciolacu, ori pe Geoana. Bulai afirma faptul ca tabara…

- „Cozmin Gușa este in razboi cu multa lume din presa, l-au luat mulți peste picior, dar eu, in calitatea mea de istoric al clipei, consider ca, daca se inscrie in cursa pentru prezidențialele din septembrie, acesta este un mare eveniment. In contextul in care nu se discuta nimic despre UE și despre…

- Surpriza de la alegerile din acest an ar putea fi apariția Laurei Codruța Kovesi in cursa pentru prezidențiale. Sociologul Alfred Bulai spune ca aceasta ar putea fi, in final, chiar reprezentanta polului de dreapta și i-ar invinge fara problema ori pe Ciolacu, ori pe Geoana. Bulai afirma faptul ca tabara…

- "In condițiile in care Romania nu a revendicat postul de adjunct al secretarului general NATO, in numele cui se afla acolo, care este statul care l-a susținut, care i-a cedat locul? Statul roman n-a cerut acea funcție. Traian Basescu, atac dur la Coldea: "Are un comportament public neadecvat. SRI ar…

- "Sunt ferm convins ca va candida (Geoana la președinție - n.r.). Ce nu suport, nu suport ipocrizia si sa stiti ca romanii, oamenii in general... Nu suport jocul dublu de a vinde adevarul altfel decat este el. Nu poti sa spui ca esti independent dupa ce ai fost presedinte de partid.Nu mi-a placut cel…