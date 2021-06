Marcel Ciolacu a fost intrebat, joi seara, la Antena 3, ce parere are depre criticile Comisiei Europene la adresa PNRR si a afirmat: ”Pur si simplu Comisia a pulverizat PNRR. Am spus de la inceput ca banii au destinatie catre firmele de consultanta politica ale lor. Am adus documente cu cine a creat acest PNRR, sunt companii straine (…) Cred ca le-a sarit pixul din mana la Comisie cand au citit aceste gogomanii! Unde e Romania educata a lui Iohannis? E facuta praf, o rusine”. Liderul PSD s-a referit la faptul ca anumite companii au facut unele documente din PNRR pentru a beneficia direct de bani,…