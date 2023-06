Ciolacu pune pe stop impozitarea progresivă din cauza digitalizării Ministerului Finanțelor Marcel Ciolacu susține ca implementarea impozitarii progresive nu se poate face pana cand Ministerul Finanțelor nu termina digitalizarea. El a fost intrebat daca exista posibilitatea ca de anul viitor sa se discute despre impozite progresive pentru salariile mari. „Nu este pentru prima oara cand spun: pana cand Ministerul de Finante nu termina digitalizarea, din punctul meu de vedere nu se poate vorbi despre impozitare progresiva. Poate vorbim de o cota unica, revenim la o cota unica de 16%, fara exceptie. Este o discutie. Daca vrem cota unica si vrem sa continuam, totusi singurul stat european… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

