Stiri pe aceeasi tema

- ​PSD va susține orice inițiativa cetațeneasca de convocare a unui referendum pentru demiterea primarului sectorului 1, Clotilde Armand, a anunțat marți liderul social-democraților, Marcel Ciolacu. „Am decis sa sustinem orice initiativa cetateneasca de convocare a unui referendum pentru…

- Liderul social-democratilor, Marcel Ciolacu, a anuntat, marti, ca PSD a decis sa sustina orice initiativa cetateneasca al carei obiectiv este organizarea unui referendum pentru demiterea primarului Sectorului 1, Clotilde Armand.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, marți, ca va susține inițiativa unui referendum pentru demiterea primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, care se afla in plin razboi cu compania de salubritate, ceea ce a dus la strangerea gunoaielor pe strazile din sector. "Doamna Clotilde Armand…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a transmis, luni, un mesaj "foarte clar" si "neechivoc" de sustinere a primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, in contextul "luptei pe care o poarta cu mafia gunoaielor". "Am avut in aceasta dimineata o sedinta a Biroului National al USR PLUS. Una dintre temele abordate…

- Comisia pentru petitii a Parlamentului European (PE) a sustinut joi mentinerea deschisa a unei initiative cetatenesti care solicita Comisiei Europene sa stabileasca o politica migratorie care sa respecte drepturile omului, cu o atentie speciala pentru migrantii care mor in timp ce incearca sa ajunga…

- Inițiativa primarului Alin Sebastian Birda! Primaria Baia Sprie a plantat pe malul raului Sasar un numar de 500 de puieți de salcii! Inițiativa primarului Alin Sebastian Birda va ramane in istorie. Primaria Baia Sprie a plantat in aceasta saptamana, pe malul raului Sasar, un numar de 500 de puieți de…

- Scandal la demolarea magazinelor construite ilegal in stațiile de metrou. Primele spații au inceput sa fie puse la pamant la Stefan cel Mare. Acolo a mers miercuri dimineața și primarul Sectorului 2 al Capitalei, Radu Mihaiu, iar la scurt timp au ajuns și proprietarii chioșcurilor. Aceștia s-au declarat…

- Marcel Ciolacu spune ca nu va lua singur o decizie referitoare la revenirea primarului Sectorului 3, Robert Negoița, in partid: „Va fi o decizie pe care o sa o iau cu colegii mei, inclusiv cu Gabriela Firea”.